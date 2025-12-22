22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Fethiyespor devre arasına umutlu girdi

Sezon başında sancılı dönemler geçiren Fethiyespor, devreyi 13. sırada bitirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınlar, takımla ilgili açıklamalarda bulundu

calendar 22 Aralık 2025 14:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor devre arasına umutlu girdi
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Mardin 1969 Spor'la golsüz berabere kalıp devre arasına 15 puanla 13'üncü sırada giren Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar değerlendirmelerde bulundu.

Takımın başına 14'üncü haftada Selahaddin Dinçel'in yerine gelen Karafırtınalar, "Evimizdeki son maçta önemli bir rakibe karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı mutluyum. Dar kadroya rağmen sahada özverili bir şekilde büyük bir mücadele veren futbolcularıma ve takımımıza destekleriyle güç veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karafırtınalar, "İnanıyorum ki sakat ve cezalı oyuncularımızın dönmesi, ayrıca yapacağımız takviyelerle birlikte ligin ikinci yarısında daha iyi bir Fethiyespor izlettireceğiz" diye konuştu. Fethiye, gruplara kaldığı Türkiye Kupası'nda 24 Aralık Çarşamba günü Boluspor deplasmanına çıkacak.

Öte yandan Fethiyespor'da orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı. Bu sezon 13 maç lig maçında görev alan 31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Hayallerle geldiğim bu kulüpten, tecrübeler ve anılarla ayrılıyorum. Kısa ama değerli bir yolculuktu. Teşekkürler, Fethiyespor" ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
