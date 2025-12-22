Erman Toroğlu: 'TFF açıklama yaparsa iyi olur'

Erman Toroğlu, Sözcü'de Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdi.
Toroğlu, ligde Göztepe - Samsunspor maçının da aynı saatte oynanması nedeniyle TFF'ye seslendi.
İşte o yorumlar:
"Galatasaray ilk yarı rahat rahat top oynadı. İkinci yarıda Kasımpaşa biraz gelir gibi yaptı ama ellerinde gol atacak futbolcu yok. Bir de hücum etmeye pek niyetleri yok. Belirli dakikalardan sonra Galatasaray'da fiziksel çöküntü de başlıyor ama Kasımpaşa bunu değerlendiremedi. Bir yere kadar getiriyorlar, orada bitiyorlar."
"Galatasaray da zaten fazla gaza basmadı. Futbolcular sahaya çıkınca rakip takıma şöyle bir bakarlar, 'Bu takım başımızı ağrıtır mı?' diye. Galatasaraylı futbolcular 15 dakikada rahat geçeceklerini anladılar, hakem de kırmızıyı vermeyince iş bitiyor. Icardi yürüye yürüye oynadı, yine de golünü attı."
"Galatasaray'ın kadro yapısı bu tip maçları rahat rahat kaldırıyor. Ne kadar eksik olurlarsa olsunlar arada büyük fark var. Barış sol tarafta iyi işler yaptı. Sürekli dikine oynadı ve yıkılmadı. Yunus da iyi işler yapan oyuncular arasındaydı. Zaten Yunus da kadroda olunca Galatasaray hücum hattı rahatlıyor, iki kenarı da iyi kullanıyorlar."
"TFF AÇIKLAMA YAPARSA İYİ OLUR"
"Haliyle rakip defansı daha kolay açıyorlar. Anlamadığım bir iş oldu. Ligin seyredilecek en iyi iki takımının maçı var. Niye Galatasaray ile aynı anda oynatıyorlar anlamak mümkün değil. Benim gazete ve TV'de görevim olmasa ben Göztepe-Samsun maçını seyrederdim. TFF bir açıklama yaparsa çok çok iyi olur. Bunu kimse çözemedi. Sonra marka değeri diyoruz!"
