22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Solskjaer için açıklama: "Daha fazlasını hak ediyordu"

Manchester United'ın eski oyuncularından Nemanja Matic, İngiliz ekibinde birlikte çalıştığı Ole Gunnar Solskjaer'in kulüpte daha fazla süreyi hak ettiğini söyledi.

calendar 22 Aralık 2025 14:09 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 14:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Manchester United'ın eski oyuncularından Nemanja Matic, İngiliz ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HARİKA İŞ ÇIKARDIK"

Matic, "Onunla ile ikinci ve üçüncü olduk. Takımda ikinci olmaktan memnun olmadığımız bir atmosfer vardı ancak şimdi sonuçlara baktığımızda harika bir iş çıkardığımızı görüyoruz." dedi.

"DOĞRU YOLDAYDILAR"

Sözlerine devam eden Matic, "Bence daha fazla zamanı hak ediyordu. Ole derken, Michael Carrick ve Kieran McKenna gibi ekibini de söylüyorum. United'ı eski haline getirmek için doğru yoldaydılar. Birkaç sonuca bakarak Ole ile yolları ayırma kararı aldılar ama kulüp için doğru profile sahip harika bir insandı. O ve yardımcıları futbolu anlıyorlardı. Antrenmanlar mükemmeldi ve her ayrıntı bizim için hazırdı." diye konuştu.



37 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ole harika biriydi ve büyük bir şey başarmak üzereydik. Bu yüzden üzüldüm. Orta sahada ilk tercihi ben değildim ve oynamadığım zamanlarda teknik direktörleri sevmezdim, onlarla tartışırdım ama Ole, tartışmadığım ilk teknik direktördü. Kulübü tanıyordu ve taraftarlar onu seviyordu." sözlerini sarf etti.

2018-2021 yılları arasında Manchester United'da görev yapan Solskjaer, son olarak ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
