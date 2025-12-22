22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer vefatının 5. yılında anılıyor

Trabzonspor'da futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak iz bırakan, Türk futbolunun "bilge kişisi" Özkan Sümer, kazandığı kupalar ve yetiştirdiği sayısız isimle vefatının 5. yılında saygı ve özlemle anılıyor.

Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer vefatının 5. yılında anılıyor
Trabzonspor ve Türk futboluna hayatını adayan Özkan Sümer, vefatının 5. yılında anılıyor.
 
Trabzon'da kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer, 20 Kasım 1940'ta Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi.
 
Sümer, futbola ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Yolspor ve Zonguldak Kömürspor'un ardından Sümer, Trabzonspor'un 1967'de kuruluşuyla bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.
 
Trabzonspor'da 3 yıl futbol oynayarak takım kaptanlığı yapan Sümer, Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer edildi.
 
1972-1973 sezonunda Trabzonspor'da genç takım antrenörlüğüne getirilen ve altyapıyla ilgili çalışmalarda bulunan Özkan Sümer, 1978-1979 sezonu öncesi yardımcılığını yaptığı Ahmet Suat Özyazıcı'nın ayrılmasıyla A takım teknik direktörü oldu.
 
 
- Trabzonspor'da 2 lig ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu
 
Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanma sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda da ligde şampiyonluğa uzandı.
 
Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatında Sümer; A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor, Petrol Ofisi, Konyaspor ve Mobellaspor'u da çalıştırdı.
 
"Futbolun bilge kişisi" olarak da anılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde bulundu.
 
 
- Başkanlığı döneminde Türkiye Kupası
 
Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübünde 2000'de yapılan olağan genel kurulda başkan seçildi.
 
Bordo-mavililerin 12. başkanı olan Sümer, 31 Aralık 2000'de başladığı görevini 2 yıl 8 ay sürdürdü.
 
Karadeniz temsilcisi, Sümer'in 5 Eylül 2003'te sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.
 
Sümer, bu dönemde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tribünler önünde bulunan tel örgüleri kaldırarak Türk futboluna örnek oldu.
 
 
- Galatasaray'da da kupa kazandı
 
Özkan Sümer, Galatasaray'da birer Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanma sevinci yaşadı.
 
1981-1982 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör olarak göreve başlayan Sümer, o sezon sarı-kırmızılı ekibe hem Türkiye Kupası hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.
 
Özkan Sümer, 1982-1983 sezonunun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa ederek Trabzonspor altyapı koordinatörlüğüne döndü.
 
 
- Trabzonspor'un her kademesinde görev aldı
 
Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.
 
Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakkı Yeten (Baba Hakkı) ve Fikret Arıcan (Büyük Fikret) gibi futbolun 3 kademesinde de görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.
 
Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncu yetiştirip Türk futboluna kazandırırken, en son Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu.
 
Özkan Sümer döneminde Trabzonspor, kadın futbol takımını kurarak şampiyonluk sevinci de yaşadı.
