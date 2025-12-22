Los Angeles Clippers, 5 Şubat takas son tarihi öncesinde James Harden'ı takas seçenekleri arasına alabilir; ancak böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi, kendisinin onayına bağlı olacak.Clippers, Harden'ı takas piyasasında erişilebilir hâle getirebilir. NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre, ligdeki bir üst düzey NBA yöneticisi, Harden'ın bu kış takas görüşmelerinde gündeme gelmesini beklediklerini belirtti.Söz konusu yönetici, kendi ön ofisi de dahil olmak üzere birçok takımın, eski MVP'nin bir noktada takas edilebilir hâle geleceği varsayımıyla hareket ettiğini ifade etti.Ancak Stein'a göre Clippers cephesi şu aşamada bu ihtimali kamuoyu önünde önemsiz görmeye devam ediyor.Öte yandan Harden'ın, potansiyel herhangi bir takasta fiilî veto hakkına sahip olduğu da vurgulanıyor. Tam anlamıyla bir "takas vetosu" maddesi bulunmasa da, sözleşme durumu Harden'a bu sezon geleceği üzerinde tam kontrol sağlıyor."Hak ettiği karşılıkta" bir One-Year Bird oyuncusu olan Harden, 2024–25 sezonunu tamamladığı takımla geçerli olacak fiilen bir yıllık bir kontrata sahip. Bu durum, Harden'ın dahil olduğu her takasın kendi onayını gerektirdiği anlamına geliyor.36 yaşındaki guard, Clippers ile üçüncü sezonunu geçiriyor. 11 kez All-Star seçilmiş, 2017–18 sezonunda ligin son ABD doğumlu MVP'si olan Harden, bu sezon 26 maçta 35.8 sayı, 5.2 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları yakaladı.