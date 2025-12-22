22 Aralık
Bucks'ın Giannis'i takas etme niyeti yok, kadroyu güçlendirmek istiyor

Milwaukee Bucks, NBA muhabiri Marc Stein'a göre kendileriyle temasa geçen takımlara Giannis Antetokounmpo'yu takas etmeyi planlamadıklarını ve bu sezon kadroya takviyeler yapmayı hedeflediklerini net bir şekilde iletiyor.

Haber: Sporx.com dış haberler
Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili aylardır süren ve giderek artan spekülasyonların ardından Milwaukee Bucks'ın, franchise oyuncusu etrafında ısrarla yola devam etmeye kararlı olduğu bildiriliyor.

Kadrosal ve finansal anlamda ciddi esneklik sorunları yaşamasına rağmen Bucks, 5 Şubat takas son tarihine doğru ilerlerken, rakip ve ilgili takımlara Giannis konusunda mesaj vererek mevcut kadroya yeni parçalar eklemeyi hedeflediklerini aktardı.


Stein, geçtiğimiz pazar günü kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen pazar da belirttiğim gibi, Giannis Antetokounmpo'nun, Doc Rivers'ın ya da Bucks organizasyonuyla bağlantılı herhangi bir ismin, basketbol kamuoyunu iki kez MVP seçilmiş bir oyuncuyla ilgili aktif bir takas görüşmesi olmadığına ikna etmeye çalışmasına rağmen, ligde hâlâ bir ya da iki (hatta üç) takımın, bu durumun ocak ayında değişeceğine inandığını sıkça duyuyorsunuz. Peki bu gerçekten değişecek mi? Bucks cephesi hayır diyor."

Stein, Bucks'ın bu söylentilere karşı artık daha net bir karşı duruş sergilediğini ve takımlara şu mesajı verdiğini aktardı:

"Milwaukee, sınırlı takas varlıklarına rağmen, kendileriyle temasa geçen takımlara 'Greek Freak' etrafındaki mevcut kadroya ekleme yapmak istediklerini söylüyor. Bu, kısa süre önce 31 yaşına giren ve NBA'deki 13. sezonunu geçiren Antetokounmpo'ya, Milwaukee'de kalması halinde hâlâ şampiyonluk için rekabet edebileceğini göstermeye yönelik son bir girişim."

Şu ana kadar lig genelinde yoğun bir takip ve birçok takımın ilgisine rağmen Antetokounmpo cephesinde somut bir takas ilerlemesi yaşanmadı.

Lig genelinde hakim olan görüşe göre, resmi takas yarışının ancak Giannis'in Milwaukee yönetimine takas talebini bizzat iletmesi durumunda başlayacağı düşünülüyor.

Mevcut tabloda Bucks, Giannis etrafında takım inşa etmeye olabilecek en yüksek aciliyetle devam etmek istiyor. Milwaukee son dönemde ciddi bir düşüş yaşıyor; takım son 15 maçın 12'sini kaybederek 11-17'lik dereceye geriledi ve Doğu Konferansı'nda 11. sıraya düştü.

Bu kötü gidişatın devam etme ihtimali de bulunuyor; zira Antetokounmpo, hâlâ baldır sakatlığından dönüş sürecinin ortasında yer alıyor.

Tüm bu gürültü ve belirsizlik içinde Bucks'ın yapabileceği tek şey, kadroyu dikkatle değerlendirmek ve temel ihtiyaçlara yönelik hamleler yaparak Giannis'e şu an için kariyerindeki en iyi senaryonun Milwaukee'de kalmak olduğunu göstermek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
