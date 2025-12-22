Milwaukee Bucks, NBA muhabiri Marc Stein'a göre kendileriyle temasa geçen takımlara Giannis Antetokounmpo'yu takas etmeyi planlamadıklarını ve bu sezon kadroya takviyeler yapmayı hedeflediklerini net bir şekilde iletiyor.Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili aylardır süren ve giderek artan spekülasyonların ardından Milwaukee Bucks'ın, franchise oyuncusu etrafında ısrarla yola devam etmeye kararlı olduğu bildiriliyor.Kadrosal ve finansal anlamda ciddi esneklik sorunları yaşamasına rağmen Bucks, 5 Şubat takas son tarihine doğru ilerlerken, rakip ve ilgili takımlara Giannis konusunda mesaj vererek mevcut kadroya yeni parçalar eklemeyi hedeflediklerini aktardı.Stein, geçtiğimiz pazar günü kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:Stein, Bucks'ın bu söylentilere karşı artık daha net bir karşı duruş sergilediğini ve takımlara şu mesajı verdiğini aktardı:Şu ana kadar lig genelinde yoğun bir takip ve birçok takımın ilgisine rağmen Antetokounmpo cephesinde somut bir takas ilerlemesi yaşanmadı.Lig genelinde hakim olan görüşe göre, resmi takas yarışının ancak Giannis'in Milwaukee yönetimine takas talebini bizzat iletmesi durumunda başlayacağı düşünülüyor.Mevcut tabloda Bucks, Giannis etrafında takım inşa etmeye olabilecek en yüksek aciliyetle devam etmek istiyor. Milwaukee son dönemde ciddi bir düşüş yaşıyor; takım son 15 maçın 12'sini kaybederek 11-17'lik dereceye geriledi ve Doğu Konferansı'nda 11. sıraya düştü.Bu kötü gidişatın devam etme ihtimali de bulunuyor; zira Antetokounmpo, hâlâ baldır sakatlığından dönüş sürecinin ortasında yer alıyor.Tüm bu gürültü ve belirsizlik içinde Bucks'ın yapabileceği tek şey, kadroyu dikkatle değerlendirmek ve temel ihtiyaçlara yönelik hamleler yaparak Giannis'e şu an için kariyerindeki en iyi senaryonun Milwaukee'de kalmak olduğunu göstermek.