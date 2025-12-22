'Emektar' basketbolcu parkede genç kadın sporculara örnek oluyor

Türkiye Basketbol Federasyonunun davetiyle geçen yıl Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Edirne ekibinde, takımın emekli oyuncusu Banu Toker dikkati çekiyor.Bir kız çocuğu annesi Toker'in basketbola olan tutkusu ve azmi takdir topluyor.Basketboldaki tecrübelerini takım arkadaşlarına aktaran Toker, takımın en küçük oyuncusu lise öğrencisi 15 yaşındaki Berrak Ceylan ve diğer genç oyunculara örnek oluyor.Banu Toker, basketbola 7 yaşında İstanbul'da başladığını ve DSİ altyapısından yetiştiğini söyledi.Basketbolu çok sevdiğini ve 18 yaşındaki kızını da küçük yaşlarda basketbola başlattığını anlatan Toker,dedi.Toker, oyunculuğu bırakınca takımın menajerlik görevini üstlenmeyi istediğini dile getirdi.Basketbolun hem emeklisi hem de emektarı olduğunu aktaran Toker,diye konuştu.Sporun kendisi için bir tutku olduğunu belirten Toker, şunları kaydetti:Toker'in kızı Beray Toker ise ilkokulda annesinin desteğiyle basketbol oynamaya başladığını belirtti.Uzun yıllar basketbol ve yüzme sporunu devam ettirdiğini dile getiren Toker,ifadelerini kullandı.Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, takım kaptanının basketbolda yaşın bir ölçü olmadığını gösterdiğini belirtti.Toker'in saha içinin yanı sıra saha dışında da genç sporculara örnek olduğunu kaydeden Tulmaç,değerlendirmesinde bulundu.