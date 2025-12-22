Gaziantep FK'de Camara, Galatasaray'a karşı yok!

Gaziantep FK'ye Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde kötü haber geldi.
Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile oynanan mücadelede sarı kart gören Drissa Camara, Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Gaziantep FK, 17 Ocak tarihinde oynanacak mücadelede 23 yaşındaki oyuncudan yararlanamayacak.
Bu sezon Gaziantep FK'de Süper Lig'de 13 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
