Gaziantep FK'de Camara, Galatasaray'a karşı yok!

Gaziantep FK'de Drissa Camara, Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

calendar 22 Aralık 2025 17:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gaziantep FK'ye Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde kötü haber geldi.

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile oynanan mücadelede sarı kart gören Drissa Camara, Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK, 17 Ocak tarihinde oynanacak mücadelede 23 yaşındaki oyuncudan yararlanamayacak. 

Bu sezon Gaziantep FK'de Süper Lig'de 13 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 24 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 27 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
