22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

El Bilal Toure'nin kaçan penaltısı pahalıya patladı!

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali, Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 22 Aralık 2025 18:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
El Bilal Toure'nin kaçan penaltısı pahalıya patladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi. 

Mohamed V Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mali'nin golünü 61. dakikada Lassine Sinayoko kaydetti. Zambiya'ya beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Patson Daka attı.



Karşılaşmanın 42. dakikasında Mali penaltı kazandı. Topun başına geçen El Bilal Toure, penaltı atışından yararlanamadı.

Mali'de Beşiktaşlı El Bilal Toure ile Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Her iki oyuncu da 76. dakikada oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Mali ve Zambiya gruba 1'er puanla başladı.

Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.