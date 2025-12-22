22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
1-0DA
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-147'

Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile hedefini açıkladı!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 

"FUTBOLCULARIMI TEBRİK EDERİM"

Karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik eden Metin Diyadin, kulüpte yaşanan sürece dikkat çekerek "Futbolcularımı tebrik ederim. Üç başkan, üç teknik direktör değişti. Son başkanımız oyuncuların bazı taleplerini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.



"MAÇIN GOLLÜ VE ZEVKLİ OLMASI İYİ OLDU"

Maçın oyun tarafını da değerlendiren Diyadin, iki takımın da açıklar verdiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Bizim artılarımız var ama Trabzonspor da bugün ilk kez bu kadar açık verdi. Göktan ve Metehan'la kontraları iyi yakaladık. Maçın gollü ve zevkli olması iyi oldu" dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE HEDEFİ

Gençlerbirliği ile olan bağından ve kulübün geleceğine dair hedeflerden de söz eden Metin Diyadin, "Ben 20 yaşında Trabzon'dan Gençlerbirliği'ne geldim. İlhan Cavcav'dan sonra yapısal bir dikiş tutmadı. Burada bütün Gençlerbirliler birlik içinde. Bu zorlu süreçten güzel çıkıp sadece sportif başarılar değil, kulübün ekonomik düzene girmesi için de bir yapılanma içinde olacağız" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
