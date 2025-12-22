Metin Diyadin, Gençlerbirliği ile hedefini açıkladı!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.





"FUTBOLCULARIMI TEBRİK EDERİM"



Karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik eden Metin Diyadin, kulüpte yaşanan sürece dikkat çekerek "Futbolcularımı tebrik ederim. Üç başkan, üç teknik direktör değişti. Son başkanımız oyuncuların bazı taleplerini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Maçın oyun tarafını da değerlendiren Diyadin, iki takımın da açıklar verdiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam,dedi.Gençlerbirliği ile olan bağından ve kulübün geleceğine dair hedeflerden de söz eden Metin Diyadin,şeklinde konuştu.