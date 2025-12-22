22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
1-0DA
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-147'

Arseniy Batagov: "Ligin ikinci yarısı daha iyi olacağız"

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

22 Aralık 2025 22:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arseniy Batagov: 'Ligin ikinci yarısı daha iyi olacağız'
Trabzonspor'da forma giyen Arseniy Batagov, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 

"DURAN TOPLARDA SIKINTI ÇEKTİK"

Karşılaşmada duran toplarda yaşanan sorunlara dikkat çeken Batagov, "Bugün duran toplarda sıkıntı çektik. Bu tür maçlarda duran toptan gol yemek zor duruma sokuyor" ifadelerini kullandı.



"İYİ DURUMDAYIZ, BUNDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

Genel tabloya da değinen genç futbolcu, son haftalardaki puan kayıplarına rağmen ilk yarıyı olumlu değerlendirdi. Batagov, "Son maçlarda puanlar kaybetsek de genel anlamda iyi bir ilk yarı geçirdik. Şu an 3. sıradayız, iyi durumdayız, bundan dolayı mutluyuz" dedi.

"LİGİN İKİNCİ YARISI DAHA İYİ OLACAK"

Ligin ikinci yarısına dair umutlu konuşan Arseniy Batagov, sözlerini "Ligin ikinci yarısı bizim için daha iyi olacak" ifadeleriyle tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
