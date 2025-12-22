22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
2-1DA
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
0-045'
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Sadettin Saran'dan açıklama: "İtibar suikastı yapılıyor"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında sosyal medya ve bazı mecralarda yeniden dolaşıma sokulan içeriklerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

calendar 22 Aralık 2025 17:42 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 17:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Saran'ın açıklamasında, 

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.



Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.



 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 24 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 27 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
