Gaziantep FK'de iki isim Galatasaray'a karşı cezalı!

Gaziantep FK'de Drissa Camara, Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Mücadelede direkt kırmızı kart gören Kevin Rodrigues de Galatasaray karşısında görev alamayacak.

Gaziantep FK'ye Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde kötü haber geldi.

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile oynanan mücadelede sarı kart gören Drissa Camara, Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK, 17 Ocak tarihinde oynanacak mücadelede 23 yaşındaki oyuncudan yararlanamayacak. 

Öte yandan mücadelenin 77. dakikasında Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, hakeme itirazı sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon Gaziantep FK'de Süper Lig'de 13 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
