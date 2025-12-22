Milan, Füllkrug'u kiralıyor!

Milan, santrfor bölgesindeki sıkıntısını çözmek için hamle gerçekleştiriyor.



Sky Sport'un haberine göre Milan, Niclas Füllkrug'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için West Ham ile anlaşmaya vardı.



Haberde kiralama bedelinin olmadığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar maaşını Milan'ın karşılayacağı belirtildi.



Bu sezon West Ham ile 9 maçta 413 dakika süre alan 32 yaşındaki Alman golcü, gol veya asist katkısında bulunmadı.