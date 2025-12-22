22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
2-1DA
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
0-045'
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Milan, Füllkrug'u kiralıyor!

Milan, Niclas Füllkrug'u satın alma opsiyonlu kiralık transferi için West Ham ile anlaşma sağladı.

calendar 22 Aralık 2025 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Füllkrug'u kiralıyor!
Milan, santrfor bölgesindeki sıkıntısını çözmek için hamle gerçekleştiriyor.

Sky Sport'un haberine göre Milan, Niclas Füllkrug'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için West Ham ile anlaşmaya vardı.

Haberde kiralama bedelinin olmadığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar maaşını Milan'ın karşılayacağı belirtildi.

Bu sezon West Ham ile 9 maçta 413 dakika süre alan 32 yaşındaki Alman golcü, gol veya asist katkısında bulunmadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 24 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 27 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
