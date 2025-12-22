22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-066'
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-270'
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
1-170'
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Porto, üç puanı üç golle aldı!

Portekiz Premier Lig'in 15. hafta maçında Porto, deplasmanda Alverca'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 22 Aralık 2025 23:47 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 23:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Porto, üç puanı üç golle aldı!
Portekiz Premier Lig'in 15. hafta maçında Porto, Alverca'ya konuk oldu.

Complexo Desportivo FC Alverca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto, 3-0'lık skorla kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri, 29 ve 69. dakikalarda Borja Sainz ile 57. dakikada Alan Varela kaydetti.

Porto, Portekiz Premier Lig'inde mağlubiyet almadı.

Porto forması giyen Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Francesco Farioli'nin ekibi Porto, bu sonucun ardından puanını 43 yaptı. Alverca, 17 puanda kaldı.

Portekiz Premier Lig'in bir sonraki maçında Porto, AVS'yi konuk edecek. Alverca, Estoril deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
