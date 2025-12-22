Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor , Gençlerbirliği'ne konuk oldu.Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 4-3'lük skorla kazandı.

Gençlerbirliği, mücadelenin 5. dakikasında Dimitrios Goutas'ın golüyle öne geçti. 31. dakikada Franco Tongya farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip, 45+2. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle tamamlandı.









İkinci yarıda 50. dakikada Felipe Augusto bir kez daha sahneye çıkarak eşitliği sağladı. Ancak Gençlerbirliği, bu gole 52. dakikada Oğulcan Ülgün ile karşılık verdi. 58. dakikada Sekou Koita'nın golüyle fark yeniden ikiye çıktı. 67. dakikada Ernest Muçi penaltıdan skoru 4-3'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.Gençlerbirliğinin Göktan'la sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Metehan'ın kafayla arkaya çevirdiği topa kale ağzında bomboş kalan Tongya sağ ayağıyla gelişine dokundu ve yakın mesafeden ağları havalandırdı, hakemler santrayı işaret etti ancak pozisyonla ilgili bir inceleme gerçekleşti.Yapılan VAR incelemesinde Metehan ön direkte kafayı vurduğu sırada Tongya'nın kale alanı içinde ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi ve hakem golü iptal ederek Trabzonspor lehine endirekt serbest vuruşu işaret etti.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



MUÇI GOLLERİNE DEVAM ETTİ



Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Muçi, bordo-mavili formayla gollerine devam etti.



Penaltıdan takımının 3. golünü atan Muçi, üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 7 gol kaydetti.









Öte yandan Gençlerbirliği ile ilk Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Metin Diyadin, yeni takımındaki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.



SÜPER LİG'DE 14 YIL SONRA BİR İLK





Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ile birlikte 14 yıl sonra bir Süper Lig maçında 5 kafa golüne tanıklık ettik.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, 35 puanda kaldı. Gençlerbirliği, puanını 18'e yükseltti.



Süper Lig'in bir sonraki maçında Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Samsunspor'u konuk edecek.







FATİH TEKKE'DEN 5 DEĞİŞİKLİK





Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Başkentteki Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takıma giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun mücadele etti.



Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı.



Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı.



Sakatlığını atlatan Karadağlı stoper Savic 5 maç sonra ligde ilk 11'e dönerken, Ukraynalı Sikan Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu.



Milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, kadroya dahil edilemedi.



Teknik direktör Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçında sahaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Sikan ve Augusto'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.



LİGDE "3. METİN DİYADİN" DÖNEMİ BAŞLADI



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, başkent ekibindeki 3. döneminde ligde ilk maçına çıktı.



Kırmızı-siyahlılar, teknik sorumlu Özcan Bizati'nin kulübede olduğu Kasımpaşa karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle Trabzonspor maçına başladı.



Diyadin'in 3. döneminde ilk kez görev yaptığı Türkiye Kupası maçında Sipay Bodrum FK takımına 2 gol atan Niang, sarı kart cezası nedeniyle bugün sahadaki yerini alamadı.



Kart cezasını tamamlayan Oğulcan Ülgün ilk 11'e dönerken, Niang'ın yokluğunda orta saha oyuncusu Koita ileri uçta görev yaptı.



Başkent ekibi, Trabzonspor maçında Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu ve Koita'dan oluşan ilk 11'le mücadele etti.



Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.



Soğuk havaya rağmen stattaki yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi.



Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünü dolduran Trabzonsporlu futbolsever de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.



29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.



31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.



35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.



45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Muçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Augusto, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.



52. dakikada Gençlerbirliği yeniden öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün, kafayla kaleci Onana'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-2.



58. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta Koita, kafayla takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.



61. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya, ceza sahasında topu Göktan Gürpüz'le buluşturdu. Göktan, meşin yuvarlağı direğin hemen üzerinden auta yolladı.



66. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Zubkov, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.



67. dakikada penaltıyı kullanan Muçi, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 4-3.



72. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda Metehan Mimaroğlu'nun kafayla indirdiği topu Tongya, arka direkte ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



77. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Koita'nın pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün kale önünde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.





Stat: Eryaman



Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan



Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Samed Onur), Koita (Dk. 90+4 Dilhan Demir)



Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 40 Serdar Saatçı), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 64 Cihan Çanak), Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Sikan (Dk. 64 Olaigbe), Augusto



Goller: Dk. 5 Goutas, Dk. 31 Tongya, Dk. 52 Oğulcan Ülgün, Dk. 58 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 ve 50 Augusto, Dk. 67 Muçi (Penaltıdan) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 45 Sikan, Dk. 71 Pina (Trabzonspor)



