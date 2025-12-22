22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Fenerbahçe, yeni amatör şubeler koordinatörünü açıkladı

Fenerbahçe Kulübünün yeni amatör şubeler koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan oldu.

Fenerbahçe, yeni amatör şubeler koordinatörünü açıkladı
Fenerbahçe Kulübünde amatör şubeler koordinatörü, Yüksel Seçkin Saruhan oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporuna önemli katkıları olan Yüksel Seçkin Saruhan, kulübümüzün yeni amatör şubeler koordinatörü oldu. Kulüp binasında Başkanımız Sadettin Saran ile bir araya gelen yeni amatör şubeler koordinatörümüz Yüksel Seçkin Saruhan'a görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, bugün yapılan bir başka açıklamada uzun yıllar amatör şubeler koordinatörü olarak hizmet eden Fikret Çetinkaya ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
