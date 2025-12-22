22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
3-255'
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-053'
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-152'
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Trabzonspor'da sakatlık: Stefan Savic

Trabzonspor'da Stefan Savic, Gençlerbirliği maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.

22 Aralık 2025 20:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da sakatlık: Stefan Savic




Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.

Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic, 38. dakikada kendisini yere bıraktı ve kısa bir tedavinin ardından sahaya döndü. Tecrübeli stoper birkaç dakika kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi.

Savic'in yerine 40. dakikada Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 32 19 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 20 23 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
