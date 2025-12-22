Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.
Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic, 38. dakikada kendisini yere bıraktı ve kısa bir tedavinin ardından sahaya döndü. Tecrübeli stoper birkaç dakika kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi.
Savic'in yerine 40. dakikada Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.
Trabzonspor'da sakatlık: Stefan Savic
Trabzonspor'da Stefan Savic, Gençlerbirliği maçında sakatlandı ve oyundan çıktı.
