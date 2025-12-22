22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
1-0DA
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-150'

Zirvede Bodrum-Amed maçı sessiz!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed SK ile golsüz berabere kaldı.

calendar 22 Aralık 2025 22:04
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Zirvede Bodrum-Amed maçı sessiz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed SK'yi konuk etti.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Amed SK, 36 puanla 2. sırada, Bodrum FK de 32 puanla haftayı 4. sırada kapattı.


Ligde gelecek hafta Amed SK, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Furkan Apaydın, Dimitrov (Dk. 62 Ege Bilsel), Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Adem Metin Türk), Taulant Seferi

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Mosquera, Diagne, Fernando (Dk. 75 Afena-Gyan)

Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Yeşil, Dk. 44 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Mert Yılmaz (Sipay Bodrum FK)



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.