Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Amed SK'yi konuk etti.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla birlikte Amed SK, 36 puanla 2. sırada, Bodrum FK de 32 puanla haftayı 4. sırada kapattı.
Ligde gelecek hafta Amed SK, Iğdır FK'yi konuk edecek. Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'e konuk olacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Furkan Apaydın, Dimitrov (Dk. 62 Ege Bilsel), Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Adem Metin Türk), Taulant Seferi
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Mosquera, Diagne, Fernando (Dk. 75 Afena-Gyan)
Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Yeşil, Dk. 44 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Mert Yılmaz (Sipay Bodrum FK)
