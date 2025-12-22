Fenerbahçe, Veerman ile anlaştı!

TRT Spor'un haberine göre; Oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı. Kulübü PSV Eindhoven ile de anlaşma noktasına gelindi.Fenerbahçe'de orta saha listesinde 2-3 aday bulunduğu belirtildi. Sarı lacivertliler, en çok fayda verecek isim konusunda son kararı verecek.Orta saha için diğer adaylardan birinin Tedesco'nun isteği üzerine Alanyasporlu Maestro olduğu kaydedildi. Ayrıca, İtalya'dan bazı futbolcuların da olduğu vurgulandı.1-2 gün içinde son karar verilecek ve ardından resmi imza aşamasına geçilecek.PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Veerman, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.Fabrizio Romano'un aktardığı haberde; sarı-lacivertlilerin 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı, yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı da belirtilmişti.