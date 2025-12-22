1. Lig'de son puan durumu!

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'le golsüz berabere kaldı.
Haftaya lider giren Diyarbakır temsilcisi, Bodrum deplasmanından 1 puanla dönerken zirveyi de Boluspor'u deplasmanda 2-1 yenen Atko Grup Pendikspor'a kaptırdı. İstanbul ekibi puanını 36'ya çıkarırken, averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu.
- Sonuçlar
1. Lig'in 18. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: 1-1
Bandırmaspor-Erzurumspor FK: 0-2
Boluspor-Atko Grup Pendikspor: 1-2
Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-2
Atakaş Hatayspor-Serikspor: 1-1
Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: 5-0
Arca Çorum FK-Sakaryaspor: 2-0
İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: 1-3
Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler:
- Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi
- Gelecek haftanın programı
Ligde 19. haftanın müsabaka programı şöyle:
26 Aralık Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
27 Aralık Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)
28 Aralık Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
13.30 Serikspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
29 Aralık Pazartesi:
14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
- Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
| TAKIM
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.ATKO GRUP PENDİKSPOR
| 18
| 10
| 6
| 2
| 32
| 13
| 19
| 36
| 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
| 18
| 11
| 3
| 4
| 39
| 25
| 14
| 36
| 3.ESENLER EROKSPOR
| 18
| 9
| 6
| 3
| 41
| 20
| 21
| 33
| 4.SİPAY BODRUM FK
| 18
| 9
| 5
| 4
| 38
| 17
| 21
| 32
| 5.ARCA ÇORUM FK
| 18
| 9
| 5
| 4
| 28
| 19
| 9
| 32
| 6.ERZURUMSPOR FK
| 18
| 7
| 9
| 2
| 32
| 17
| 15
| 30
| 7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
| 18
| 8
| 6
| 4
| 29
| 24
| 5
| 30
| 8.BOLUSPOR
| 18
| 7
| 5
| 6
| 32
| 20
| 12
| 26
| 9.BANDIRMASPOR
| 18
| 7
| 5
| 6
| 21
| 18
| 3
| 26
| 10.SERİKSPOR
| 18
| 7
| 5
| 6
| 22
| 25
| -3
| 26
| 11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
| 18
| 6
| 6
| 6
| 23
| 20
| 3
| 24
| 12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
| 18
| 5
| 8
| 5
| 28
| 22
| 6
| 23
| 13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
| 18
| 5
| 7
| 6
| 22
| 19
| 3
| 22
| 14.SAKARYASPOR
| 18
| 6
| 4
| 8
| 31
| 36
| -5
| 22
| 15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
| 18
| 6
| 3
| 9
| 19
| 26
| -7
| 21
| 16.İSTANBULSPOR
| 18
| 4
| 9
| 5
| 20
| 29
| -9
| 21
| 17.MANİSA FK
| 18
| 5
| 5
| 8
| 26
| 31
| -5
| 20
| 18.SMS GRUP SARIYER
| 18
| 5
| 3
| 10
| 18
| 25
| -7
| 18
| 19.ATAKAŞ HATAYSPOR
| 18
| 0
| 6
| 12
| 16
| 46
| -30
| 6
| 20.ADANA DEMİRSPOR
| 18
| 0
| 2
| 16
| 13
| 78
| -65
| -28
