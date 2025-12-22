22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-066'
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-270'
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
1-170'
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

1. Lig'de son puan durumu!

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

calendar 22 Aralık 2025 22:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de son puan durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 18. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'le golsüz berabere kaldı.

Haftaya lider giren Diyarbakır temsilcisi, Bodrum deplasmanından 1 puanla dönerken zirveyi de Boluspor'u deplasmanda 2-1 yenen Atko Grup Pendikspor'a kaptırdı. İstanbul ekibi puanını 36'ya çıkarırken, averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu.


- Sonuçlar

1. Lig'in 18. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: 1-1

Bandırmaspor-Erzurumspor FK: 0-2

Boluspor-Atko Grup Pendikspor: 1-2

Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-2

Atakaş Hatayspor-Serikspor: 1-1

Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: 5-0

Arca Çorum FK-Sakaryaspor: 2-0

İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: 1-3

Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler:

- Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.ATKO GRUP PENDİKSPOR

 18

 10

 6

 2

 32

 13

 19

 36
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER

 18

 11

 3

 4

 39

 25

 14

 36
3.ESENLER EROKSPOR

 18

 9

 6

 3

 41

 20

 21

 33
4.SİPAY BODRUM FK

 18

 9

 5

 4

 38

 17

 21

 32
5.ARCA ÇORUM FK

 18

 9

 5

 4

 28

 19

 9

 32
6.ERZURUMSPOR FK

 18

 7

 9

 2

 32

 17

 15

 30
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

 18

 8

 6

 4

 29

 24

 5

 30
8.BOLUSPOR

 18

 7

 5

 6

 32

 20

 12

 26
9.BANDIRMASPOR

 18

 7

 5

 6

 21

 18

 3

 26
10.SERİKSPOR

 18

 7

 5

 6

 22

 25

 -3

 26
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR

 18

 6

 6

 6

 23

 20

 3

 24
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

 18

 5

 8

 5

 28

 22

 6

 23
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR

 18

 5

 7

 6

 22

 19

 3

 22
14.SAKARYASPOR

 18

 6

 4

 8

 31

 36

 -5

 22
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

 18

 6

 3

 9

 19

 26

 -7

 21
16.İSTANBULSPOR

 18

 4

 9

 5

 20

 29

 -9

 21
17.MANİSA FK

 18

 5

 5

 8

 26

 31

 -5

 20
18.SMS GRUP SARIYER

 18

 5

 3

 10

 18

 25

 -7

 18
19.ATAKAŞ HATAYSPOR

 18

 0

 6

 12

 16

 46

 -30

 6
20.ADANA DEMİRSPOR

 18

 0

 2

 16

 13

 78

 -65

 -28
NOT: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi

- Gelecek haftanın programı

Ligde 19. haftanın müsabaka programı şöyle:

26 Aralık Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

27 Aralık Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

28 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Serikspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

29 Aralık Pazartesi:

14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

