Liverpool'dan Isak'ın sakatlığı için açıklama!

Liverpool, Tottenham deplasmanında sonradan oyuna giren ve attığı gol sonrası sakatlanan Alexander Isak için açıklama yaptı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada İsveçli golcünün fibula kemiğinin kırıldığı duyuruldu. Ayrıca golcü futbolcunun ameliyat edildiği de açıklandı.



Bu sezon Liverpool'da 16 maçta forma giyen 26 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.