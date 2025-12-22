İtalya Süper Kupası final maçında Napoli, Bologna ile Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.
Al-Awwal Park'ta oynanan mücadeleyi Napoli, 2-0 kazandı ve Süper Kupa şampiyonu oldu.
Mücadelede Napoli'ye kupayı getiren golleri 39 ile 57. dakikalarda David Neres, kaydetti.
Napoli, bu zaferle birlikte kupayı 3. kez müzesine götürdü.
