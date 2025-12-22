22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
2-1DA
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
0-045'
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Bayern Münih, Svetislav Pesic'i geri getirmenin peşinde

Gordon Herbert yönetiminde istediği basketbolu sahaya yansıtamayan Bayern Münih, eski koçu Pesic'i takımın başına getirmek istiyor.

calendar 22 Aralık 2025 16:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Svetislav Pesic'i geri getirmenin peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih, kulübün hedeflerini yansıtmayan 5-12'lik hayal kırıklığı yaratan Euroleague rekorunun ardından başantrenör değişikliği kararı aldı. EuroLeague'de devam eden kötü gidişatın ardından Gordon Herbert görevden alındı. Yeni başantrenör adayları arasında öne çıkan isim ise Svetislav Pešić.

Sırbistan Milli Takımı'nın eski koçu Svetislav Pešić, Bayern Münih koçluğu için en önemli aday konumunda. 76 yaşındaki Pešić, Almanya'da 2012 ile 2016 yılları arasında Bayern'i çalıştırdı. Bu süre zarfında takımı üç sezon üst üste EuroLeague'e taşıma başarısı gösterdi.

Sırbistan milli takımında birlikte çalıştığı için Pešić'i iyi tanıyan spor direktörü Dragan Tarlać'ın bu transferde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Svetislav Pešić'e alternatif olarak ise, Kızılyıldız'dan ayrıldıktan sonra Ekim ayından beri serbest olan Ioannis Sfairopoulos'un olduğu belirtiliyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 24 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 27 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.