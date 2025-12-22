Bayern Münih, Svetislav Pesic'i geri getirmenin peşinde

Bayern Münih, kulübün hedeflerini yansıtmayan 5-12'lik hayal kırıklığı yaratan Euroleague rekorunun ardından başantrenör değişikliği kararı aldı. EuroLeague'de devam eden kötü gidişatın ardından Gordon Herbert görevden alındı. Yeni başantrenör adayları arasında öne çıkan isim ise Svetislav Pešić.Sırbistan Milli Takımı'nın eski koçu Svetislav Pešić, Bayern Münih koçluğu için en önemli aday konumunda. 76 yaşındaki Pešić, Almanya'da 2012 ile 2016 yılları arasında Bayern'i çalıştırdı. Bu süre zarfında takımı üç sezon üst üste EuroLeague'e taşıma başarısı gösterdi.Sırbistan milli takımında birlikte çalıştığı için Pešić'i iyi tanıyan spor direktörü Dragan Tarlać'ın bu transferde önemli bir rol oynaması bekleniyor.Svetislav Pešić'e alternatif olarak ise, Kızılyıldız'dan ayrıldıktan sonra Ekim ayından beri serbest olan Ioannis Sfairopoulos'un olduğu belirtiliyor.