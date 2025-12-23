Espanyol çıkışını Bilbao deplasmanında sürdürdü

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Athletic Bilbao, Espanyol'u konuk etti.



San Mames'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Athletic Bilbao'nun tek golü, 38. dakikada Alejandro Berenguer'den geldi.



Espanyol'a galibiyeti getiren golleri ise 44. dakikada Carlos ve 52. dakikada Pere Milla kaydetti.



Bu sonuçla birlikte üst üste 2. yenilgisini alan Athletic Bilbao, 23 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.



Üst ütte 5. maçını kazanan Espanyol ise 33 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı.



Ligin 18. haftasında Athletic Bilbao, Osasuna'ya konuk olacak. Espanyol ise Barcelona'yı ağırlayacak.



