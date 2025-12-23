22 Aralık
Espanyol çıkışını Bilbao deplasmanında sürdürdü

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Athletic Bilbao, konuk ettiği Espanyol'a 2-1 mağlup oldu.

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Athletic Bilbao, Espanyol'u konuk etti.

San Mames'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Athletic Bilbao'nun tek golü, 38. dakikada Alejandro Berenguer'den geldi.

Espanyol'a galibiyeti getiren golleri ise 44. dakikada Carlos ve 52. dakikada Pere Milla kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. yenilgisini alan Athletic Bilbao, 23 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Üst ütte 5. maçını kazanan Espanyol ise 33 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı.

Ligin 18. haftasında Athletic Bilbao, Osasuna'ya konuk olacak. Espanyol ise Barcelona'yı ağırlayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
