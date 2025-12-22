Avrupa'da yeni basketbol ligi için NBA ve FIBA görüşmesi

Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ile Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 22 Aralık Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yeni bir profesyonel pan-Avrupa erkek basketbol ligi kurulmasına yönelik ortak çalışmalarda ocak ayı itibarıyla bir sonraki aşamaya geçileceğini ve bu kapsamda lige katılmak isteyen aday takımlar ile kulüp sahipleri ve yatırımcıları ile görüşmelere başlanacağını duyurdu.
Kalıcı kontenjanlara ek olarak, yeni lig, Avrupa'daki FIBA'ya bağlı yerel liglerde yer alan her takıma, FIBA'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) veya sezon sonu eleme turnuvası aracılığıyla her yıl başarıya dayalı olarak lige katılma yolu sunacak.
Lig ayrıca takvimini yerel ligler ve milli takım takvimleriyle uyumlu hâle getirerek, oyuncuların yıl boyunca hem kulüplerini hem de millî takımlarını temsil etmelerine olanak tanıyacak.
Yeni ligin bir parçası olarak NBA ve FIBA, Avrupa basketbol ekosisteminin gelişimini sürdürmek amacıyla finansal destek ve kaynak ayırmayı da planlıyor. Bu destekler; yerel ligleri, kulüp altyapılarını ve NBA ile FIBA'nın tüm seviyelerde oyuncu, antrenör ve hakem gelişimine yönelik mevcut programlarını kapsayacak.
FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "Bu ortak NBA-FIBA projesinin daha ileri taşınması, Avrupa basketbol camiası için harika bir haber. Ligin formatı, Avrupa spor modeli ilkelerine saygı göstererek, kıtadaki her iddialı kulübe zirveye ulaşmak için adil bir yol sunuyor. Proje, oyuncular, kulüpler, ligler ve ulusal federasyonlar dahil olmak üzere tüm Avrupa basketbol ekosisteminin sürdürülebilirliğini artıracak şekilde tasarlandı ve Avrupa genelindeki basketbol taraftarlarına güçlü biçimde fayda sağlayacak bir zincirleme etki yaratacak." dedi.
NBA Komiseri Adam Silver ise, "Avrupa'daki çeşitli paydaşlarla yaptığımız görüşmeler, kıtada yeni bir ligin oluşturulması etrafında çok büyük bir fırsat bulunduğuna olan inancımızı pekiştirdi. FIBA ile birlikte, Avrupa'da basketbolun potansiyeline dair vizyonumuzu paylaşan aday kulüpler ve kulüp sahipleri ve yatırımcıları ile görüşmeyi dört gözle bekliyoruz."
NBA ve FIBA, sürece ilişkin yeni bilgileri önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşacak.
