Avrupa'da yeni basketbol ligi için NBA ve FIBA görüşmesi

Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ile Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 22 Aralık Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yeni bir profesyonel pan-Avrupa erkek basketbol ligi kurulmasına yönelik ortak çalışmalarda ocak ayı itibarıyla bir sonraki aşamaya geçileceğini ve bu kapsamda lige katılmak isteyen aday takımlar ile kulüp sahipleri ve yatırımcıları ile görüşmelere başlanacağını duyurdu.Kalıcı kontenjanlara ek olarak, yeni lig, Avrupa'daki FIBA'ya bağlı yerel liglerde yer alan her takıma, FIBA'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) veya sezon sonu eleme turnuvası aracılığıyla her yıl başarıya dayalı olarak lige katılma yolu sunacak.Lig ayrıca takvimini yerel ligler ve milli takım takvimleriyle uyumlu hâle getirerek, oyuncuların yıl boyunca hem kulüplerini hem de millî takımlarını temsil etmelerine olanak tanıyacak.Yeni ligin bir parçası olarak NBA ve FIBA, Avrupa basketbol ekosisteminin gelişimini sürdürmek amacıyla finansal destek ve kaynak ayırmayı da planlıyor. Bu destekler; yerel ligleri, kulüp altyapılarını ve NBA ile FIBA'nın tüm seviyelerde oyuncu, antrenör ve hakem gelişimine yönelik mevcut programlarını kapsayacak.FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis,dedi.NBA Komiseri Adam Silver ise,NBA ve FIBA, sürece ilişkin yeni bilgileri önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşacak.