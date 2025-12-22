Burak Yılmaz: 'Herkesten özür dilerim'

Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 5-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, oyun disiplininden koptukları için üzgün olduğunu dile getirdi.



Yılmaz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPTUK"

Maça çok istekli hazırlandıklarını belirten Burak Yılmaz,ifadelerini kullandı.Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa eden ve 19 Aralık'ta yeniden takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam,diye konuştu.Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz,şeklinde görüş belirtti.Kevin Rodrigues'in karşılaşmanın 76. dakikasında hakem Ali Şansalan ile girdiği diyaloğun ardından direkt kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Burak Yılmaz,değerlendirmesinde bulundu.