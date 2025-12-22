22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
3-255'
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-053'
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-152'
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Burak Yılmaz: "Herkesten özür dilerim"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

calendar 22 Aralık 2025 20:13 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz: 'Herkesten özür dilerim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 5-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, oyun disiplininden koptukları için üzgün olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPTUK"



Maça çok istekli hazırlandıklarını belirten Burak Yılmaz, "Çok basit bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Çalıştığımız yerden gol atsak da çalıştığımız yerlerden gol yemenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugünün en üzücü tarafı oyun disiplininden kopmak. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazımdı. Bu beni çok üzdü." ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa eden ve 19 Aralık'ta yeniden takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, "Bu mağlubiyeti tamamen üzerime almam lazım. Hafta içi yaşanan bu duygusal durumun oyuncuları etkilediğini düşünüyorum. Herkesten özür dilerim. İkinci yarıda daha hırslı ve istekli bir takım haline dönüşmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"EN AZ 3 OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, "En az 3 oyuncu almak istiyoruz. Kullanmadığımız oyuncularla vedalaşmak istiyoruz. Bir kanat forvet, bir sol bek ve stoper oynayan, bir de 6-8 numara oynayabilecek oyuncu almak istiyorum. İlk 11'e 3 net oyuncu almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"HAKEME İNANMAK ZORUNDAYIZ"

Kevin Rodrigues'in karşılaşmanın 76. dakikasında hakem Ali Şansalan ile girdiği diyaloğun ardından direkt kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Hakem küfür ettiğini söylüyor. Kendisi küfür etmediğini söylüyor. Hakemin ne kadar İspanyolca bildiğini bilmiyorum ama 'Küfür etti.' diyorsa hakeme inanmak zorundayız. Oyuncumun da böyle bir adam olmadığını biliyorum. Eğer o kırmızı kartı görüyorsa hatalı olan Kevin'dır." değerlendirmesinde bulundu. 



  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 32 19 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 20 23 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
