Haber Tarihi: 22 Aralık 2025 17:03
Güncelleme Tarihi:
22 Aralık 2025 17:03
Ekol TV kapanıyor, kapandı mı, neden kapandı?
2 yıl önce kurulan Ekol TV, yayın hayatını sonlandırma kararı aldı. Kanaldan yapılan açıklamada, "Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır" denildi.
Yaklaşık 2 yıl önce kurulan Ekol TV, yayın hayatını sonlandırma kararı aldı.
Kanal yönetiminden yapılan açıklamada, "Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir" denildi.
Çalışanlara ve izleyicilere teşekkür edilen açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Ekol TV Yönetimi imzası ile yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.
Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.
Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."
