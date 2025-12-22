Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
SÜPER LİG'DEN İSTİYOR
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'den bir transfer istedi.
ANTHONY MUSABA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Tedesco, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Fenerbahçe, Musaba'yı kadrosuna katmak için Samsunspor ile temaslara başladı.
6 MİLYON EURO
Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde yurt dışı için 5, Türkiye içinse 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
