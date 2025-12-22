22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
2-145'
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
0-045'
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Fenerbahçe'de Tedesco, Musaba transferini istiyor

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun talebinin ardından Samsunspor forması giyen Anthony Musaba için harekete geçti.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

SÜPER LİG'DEN İSTİYOR

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'den bir transfer istedi.

ANTHONY MUSABA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Tedesco, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor.

TEMASLAR BAŞLADI

Fenerbahçe, Musaba'yı kadrosuna katmak için Samsunspor ile temaslara başladı.

6 MİLYON EURO

Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde yurt dışı için 5, Türkiye içinse 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 24 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 27 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
