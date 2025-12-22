Los Angeles Clippers, Ivica Zubac'ın, sol ayak bileğinde tespit edilen 2. derece burkulma nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.Zubac, sakatlığı Clippers'ın Los Angeles Lakers'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ilk çeyreğinde yaşadı.Sakatlanmadan önce 11 dakika sahada kalan Zubac, 5 sayı ve 2 ribaund üretti. Hırvat pivotun oyundan çıkmasının ardından Clippers'ta Brook Lopez, beş numara pozisyonunda oyuna dahil oldu.Zubac, Clippers'ın sezona hayal kırıklığı yaratan 7–21'lik başlangıcına rağmen takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Tecrübeli uzun, bu sezon 28 maçta 32 dakika ortalama süre alarak 15.6 sayı, 11.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı.Clippers cephesi daha önce de ciddi kayıplar yaşamıştı. Takım, Bradley Beal'ı sezonu kapatan bir sakatlık nedeniyle kaybederken, Chris Paul ise uygun bir takas bulunabilmesi adına kadro dışı bırakılarak eve gönderilmişti.