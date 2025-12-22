22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Ivica Zubac, ayak bileği burkulması sebebiyle birkaç hafta yok

Los Angeles Clippers, Ivica Zubac'ın, sol ayak bileğinde tespit edilen 2. derece burkulma nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Los Angeles Clippers, Ivica Zubac'ın, sol ayak bileğinde tespit edilen 2. derece burkulma nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Zubac, sakatlığı Clippers'ın Los Angeles Lakers'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ilk çeyreğinde yaşadı.

Sakatlanmadan önce 11 dakika sahada kalan Zubac, 5 sayı ve 2 ribaund üretti. Hırvat pivotun oyundan çıkmasının ardından Clippers'ta Brook Lopez, beş numara pozisyonunda oyuna dahil oldu.


Zubac, Clippers'ın sezona hayal kırıklığı yaratan 7–21'lik başlangıcına rağmen takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Tecrübeli uzun, bu sezon 28 maçta 32 dakika ortalama süre alarak 15.6 sayı, 11.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı.

Clippers cephesi daha önce de ciddi kayıplar yaşamıştı. Takım, Bradley Beal'ı sezonu kapatan bir sakatlık nedeniyle kaybederken, Chris Paul ise uygun bir takas bulunabilmesi adına kadro dışı bırakılarak eve gönderilmişti.

