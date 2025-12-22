22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
1-0DA
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-147'

Oğulcan Ülgün: "Bizden başka başarabilen yoktur"

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Maç sonu ev sahibi ekipte Oğulcan Ülgün, konuştu.

22 Aralık 2025 22:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Oğulcan Ülgün: 'Bizden başka başarabilen yoktur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Mücadele sonrasında Gençlerbirliği'nde birer gol kaydeden Oğulcan Ülgün ile Franco Tongya, açıklamalarda bulundu.

"BİZDEN BAŞKA YOKTUR"

Maç sonu konuşan Oğulcan, "Trabzonspor'a bizden başka 4 gol atan yoktur. Ligin en iyi futbol oynayan takımına karşı 4 gol atıp kazandık." dedi.

Sözlerine devam eden Oğulcan, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu hafta çok iyi çalıştık. İlk devrenin son maçıydı; takım olarak konsantrasyon düşebilirdi, herkes tatili düşünebilirdi ama sahaya son derece odaklanmış bir şekilde çıktık. Burada bana gerçekten büyük bir özgüven aşılandı. Taraftarımız ve hocalarımız bana çok güvendi. Hüseyin Eroğlu hocayla başlayan süreçte buraya geldim, Volkan Demirel hocayla devam etti. Metin hocamız da aynı güveni hissettirdi. Değer gördüğüm bir takımda oynamaktan çok mutluyum ve bu da performansıma yansıyor." ifadelerini kullandı.

"SEZONUN EN İYİ MAÇI"

Maçta 2. golü kaydeden Tongya ise, "İlk dakikadan son dakikaya çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Belki de sezonun en iyi maçını  oynadık. Planımız rakibe baskı kurmaktı." sözlerini sarf etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
