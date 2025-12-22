Oğulcan Ülgün: 'Bizden başka başarabilen yoktur'

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği, sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.



Mücadele sonrasında Gençlerbirliği'nde birer gol kaydeden Oğulcan Ülgün ile Franco Tongya, açıklamalarda bulundu.



"BİZDEN BAŞKA YOKTUR"



Maç sonu konuşan Oğulcan, "Trabzonspor'a bizden başka 4 gol atan yoktur. Ligin en iyi futbol oynayan takımına karşı 4 gol atıp kazandık." dedi.



Sözlerine devam eden Oğulcan, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu hafta çok iyi çalıştık. İlk devrenin son maçıydı; takım olarak konsantrasyon düşebilirdi, herkes tatili düşünebilirdi ama sahaya son derece odaklanmış bir şekilde çıktık. Burada bana gerçekten büyük bir özgüven aşılandı. Taraftarımız ve hocalarımız bana çok güvendi. Hüseyin Eroğlu hocayla başlayan süreçte buraya geldim, Volkan Demirel hocayla devam etti. Metin hocamız da aynı güveni hissettirdi. Değer gördüğüm bir takımda oynamaktan çok mutluyum ve bu da performansıma yansıyor." ifadelerini kullandı.



"SEZONUN EN İYİ MAÇI"



Maçta 2. golü kaydeden Tongya ise, "İlk dakikadan son dakikaya çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. Planımız rakibe baskı kurmaktı." sözlerini sarf etti.