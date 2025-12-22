Dört kulübün EuroLeague geleceği belirsiz!

Dört takım (Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Barcelona ve ASVEL) 15 Ocak'a kadar yeni EuroLeague 10 yıllık lisanslarını imzalaması gerekiyor. Aksi takdirde, EuroLeauge için gelecekleri soru işareti olacak.Bununla birlikte, dört kulübün durumu birbirinden farklı ve kulüpler imzalamazsa, EuroLeague'in tepkisi herkes için aynı olmayacak.Takımların mevcut sözleşmeleri 30 Haziran'da sona eriyor ve teorik olarak kulüpler o tarihe kadar yeni lisansları imzalama hakkına sahipler. Ancak, yeni lisansları önceden imzalamış olan diğer EuroLeague kulüpleri ve EuroLeague yönetim kurulu, gelecek planlarını yapabilmek adına tüm takımların lisansları şimdiden imzalamalarını talep ediyorlar.ASVEL, bu sezon minimum bütçe yükümlülüklerini yerine getirmediği için yeni Finansal Fair Play düzenlemeleri kapsamında para cezasına çarptırılan ilk kulüp oldu. ASVEL'in sahibi Tony Parker bu karara itiraz etmek için mahkemeye gideceğini açıkladı. EuroLeague ve Fransız kulüp arasındaki yaşanan gerilimden dolayı ASVEL'in önümüzdeki sene için lisans sözleşmesini imzalaması beklenmiyor.Olağanüstü bir dönüşüm yaşanmadıkça, ASVEL 2026-27 sezonundan itibaren Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve henüz somut adım atılmayan NBA Avrupa projesinde yer almayı hedefleyecek.Real Madrid ve Barcelona, EuroLeague'de kurucu kulüp olarak mücadele ediyorlar. NBA destekli projeye geçmeyi düşünseler de, birçok kaynak, NBA'in henüz gelecek için somut bir yol haritası sunmamasından dolayı hiçbir şeyin imzalanmadığını ısrarla belirtiyor.Aynı durum, yeni EuroLeague lisansını henüz imzalamamış olan Fenerbahçe Beko için de geçerli.Barcelona ve Fenerbahçe, EuroLeague'e olan desteklerini kamuoyuna açıkladılar ve her iki kulüp de taahhütlerini yenilemek için EuroLeague Yönetim Kurulu ile görüşmelerini sürdürüyorlar. Barcelona, lisansı bir çıkış maddesi ile imzalamak istedi, ancak EuroLeague Yönetimi gerçek bir taahhüt istiyor.NBA Avrupa projesi başlayana kadar bu takımların birkaç sezon boyunca Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir senaryo öngörmek zor. Ancak son EuroLeague yönetim kurulu toplantısında bazı hissedarlar, bu takımların 15 Ocak'a kadar taahhütlerini resmileştirmezlerse bu durumun gerçekleşeceği düşüncesine sahipler.BCL (Basketbol Şampiyonlar Ligi), geçen sezon boyunca büyük gelişmeler kaydetti, ancak ekonomik gelirler ve rekabet seviyesi EuroLeague standartlarından uzak ve FIBA'nın yıllık mali raporuna göre lig hala zarar ediyor.Lisans sözleşmeleri imzalanmadığı takdirde, lisansı olmayan kulüpler bireysel olarak pazarlık yapmak zorunda kalacak. EuroLeague hissedarlarının da bu durumda takımlara daha sert koşullar sunacağı öngörülüyor.