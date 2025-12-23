Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 18. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.