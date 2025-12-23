22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 18. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.

23 Aralık 2025 00:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk edecek
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 18. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.


Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
