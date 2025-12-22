22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

FIBA, NBA Europe projesiyle ilgili yeni güncellemeyi paylaştı

NBA ve FIBA, Avrupa basketbol ekosisteminin tamamını güçlendirmeyi hedefleyen, liyakate dayalı katılım sistemi, yerel ligler ve milli takım takvimleriyle uyumlu bir maç programı ve mali destek unsurlarını içeren yeni bir lig fikrini değerlendirmek üzere ocak ayında süreci resmen ileri taşıyacaklarını açıkladı.

calendar 22 Aralık 2025 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
FIBA, NBA Europe projesiyle ilgili yeni güncellemeyi paylaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA ve FIBA, Avrupa basketbol ekosisteminin tamamını güçlendirmeyi hedefleyen, liyakate dayalı katılım sistemi, yerel ligler ve milli takım takvimleriyle uyumlu bir maç programı ve mali destek unsurlarını içeren yeni bir lig fikrini değerlendirmek üzere ocak ayında süreci resmen ileri taşıyacaklarını açıkladı.

NBA ve FIBA, bugün yaptıkları ortak açıklamada, kıtayı kapsayan yeni bir profesyonel erkek basketbol ligi oluşturulmasına yönelik ortak keşif sürecinde ocak ayı itibarıyla bir sonraki aşamaya geçeceklerini ve bu kapsamda lige katılmak isteyen olası takımlar ve sahiplik gruplarıyla görüşmelere başlayacaklarını duyurdu.

Yeni lig, kalıcı katılımcıların yanı sıra, Avrupa'daki FIBA'ya bağlı yerel liglerde mücadele eden tüm takımlara, her sezon liyakat esasına dayalı bir şekilde lige katılma yolu sunmayı hedefliyor. Bu yol, ya FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) üzerinden ya da sezon sonunda düzenlenecek bir eleme turnuvası aracılığıyla mümkün olacak.


Ayrıca ligin maç takvimi, hem yerel liglerin hem de milli takım organizasyonlarının takvimleriyle uyumlu şekilde planlanacak. Bu sayede oyuncular, yıl boyunca hem kulüplerini hem de milli takımlarını kesintisiz olarak temsil edebilecek.

Yeni lig projesinin bir parçası olarak NBA ve FIBA, Avrupa basketbolunun sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla mali kaynak ve yapısal destek sağlamayı da planlıyor. Bu destekler; yerel ligleri, kulüp altyapı akademilerini ve NBA ile FIBA'nın hâlihazırda yürüttüğü, oyuncu, antrenör ve hakem gelişimine yönelik tüm programları kapsayacak.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"NBA–FIBA ortak projesinin bu aşamaya gelmesi, Avrupa basketbol camiası için son derece olumlu bir gelişme. Ligin formatı, Avrupa spor modelinin temel prensiplerine saygı gösteriyor ve kıta genelindeki her iddialı kulübe zirveye ulaşmak için adil bir yol sunuyor."

Zagklis ayrıca projenin uzun vadeli etkilerine de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu proje; oyuncular, kulüpler, ligler ve ulusal federasyonlar dahil olmak üzere Avrupa basketbol ekosisteminin tamamının sürdürülebilirliğini artıracak şekilde kurgulandı. Ortaya çıkacak zincirleme etki, Avrupa genelindeki basketbolseverlere güçlü bir şekilde yansıyacak."

NBA başkanı Adam Silver ise Avrupa'daki temasların projeye olan inancı pekiştirdiğini vurguladı:

"Avrupa'daki çeşitli paydaşlarla yaptığımız görüşmeler, kıtada yeni bir ligin oluşturulması konusunda çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüğümüzü bir kez daha doğruladı. FIBA ile birlikte, Avrupa'daki oyunun potansiyeline dair vizyonumuzu paylaşan kulüpler ve sahiplik gruplarıyla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

NBA ve FIBA, önümüzdeki aylarda proje hakkında ek güncellemeler paylaşacaklarını da duyurdu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.