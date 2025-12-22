NBA ve FIBA, Avrupa basketbol ekosisteminin tamamını güçlendirmeyi hedefleyen, liyakate dayalı katılım sistemi, yerel ligler ve milli takım takvimleriyle uyumlu bir maç programı ve mali destek unsurlarını içeren yeni bir lig fikrini değerlendirmek üzere ocak ayında süreci resmen ileri taşıyacaklarını açıkladı.NBA ve FIBA, bugün yaptıkları ortak açıklamada, kıtayı kapsayan yeni bir profesyonel erkek basketbol ligi oluşturulmasına yönelik ortak keşif sürecinde ocak ayı itibarıyla bir sonraki aşamaya geçeceklerini ve bu kapsamda lige katılmak isteyen olası takımlar ve sahiplik gruplarıyla görüşmelere başlayacaklarını duyurdu.Yeni lig, kalıcı katılımcıların yanı sıra, Avrupa'daki FIBA'ya bağlı yerel liglerde mücadele eden tüm takımlara, her sezon liyakat esasına dayalı bir şekilde lige katılma yolu sunmayı hedefliyor. Bu yol, ya FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) üzerinden ya da sezon sonunda düzenlenecek bir eleme turnuvası aracılığıyla mümkün olacak.Ayrıca ligin maç takvimi, hem yerel liglerin hem de milli takım organizasyonlarının takvimleriyle uyumlu şekilde planlanacak. Bu sayede oyuncular, yıl boyunca hem kulüplerini hem de milli takımlarını kesintisiz olarak temsil edebilecek.Yeni lig projesinin bir parçası olarak NBA ve FIBA, Avrupa basketbolunun sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla mali kaynak ve yapısal destek sağlamayı da planlıyor. Bu destekler; yerel ligleri, kulüp altyapı akademilerini ve NBA ile FIBA'nın hâlihazırda yürüttüğü, oyuncu, antrenör ve hakem gelişimine yönelik tüm programları kapsayacak.FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Zagklis ayrıca projenin uzun vadeli etkilerine de dikkat çekerek şunları söyledi:NBA başkanı Adam Silver ise Avrupa'daki temasların projeye olan inancı pekiştirdiğini vurguladı:NBA ve FIBA, önümüzdeki aylarda proje hakkında ek güncellemeler paylaşacaklarını da duyurdu.