Mısır, 90'da Salah ile kazandı!

Afrika Kupası B Grubu ilk hafta maçında Mısır, Zimbabve ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Mısır, 2-1 kazanmayı başardı.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Omar Marmoush ile 90+1. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Zimbabve'nin tek golü 20. dakikada Dube'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Mısır, gruplara 3 puanla başladı. Mısır, grubun ikinci maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.
