22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Sacha Boey için ayrılık ihtimali!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, ocak ayında takımdan ayrılabilecek oyuncular olabileceğini söyledi. Alman devinde son dönemde ayrılıkla anılan oyunculardan biri de Sacha Boey.

calendar 22 Aralık 2025 15:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, transfer ve ayrılık için gelen soruya cevap verdi.

Eberl, geçtiğimiz haftalarda, yaptığı açıklamada, "Ara transfer dönemi için şu anda yeni oyuncu planımız yok." demişti. [9 Aralık]

AYRILIK YANITI

Bu sözlerinin ardından, "Ocak ayında transfer yapılmayacağını söylediniz, ayrılık, ayrılıklar olabilir mi?" şeklindeki soruya, "Her zaman daha az memnun olan ve sakat futbolcular da geri döndüğünde, "Farklı bir şey yapmak istiyorum." diyen oyuncular olabilir." yanıtını verdi.

SACHA BOEY


Bayern Münih'te adı son dönemde ayrılıkla anılan oyunculardan biri de Sacha Boey.

İLGİLENEN TAKIMLAR

Crystal Palace ile adı geçen Sacha Boey için son olarak Newcastle United da devreye girmişti.

Sky Sports, geçtiğimiz ay Galatasaray'ın da eski oyuncusu Boey'un durumunu yakından takip ettiğini duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Sacha Boey, 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
