Sacha Boey için ayrılık ihtimali!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, transfer ve ayrılık için gelen soruya cevap verdi.
Eberl, geçtiğimiz haftalarda, yaptığı açıklamada, "Ara transfer dönemi için şu anda yeni oyuncu planımız yok." demişti. [9 Aralık]
AYRILIK YANITI
Bu sözlerinin ardından, "Ocak ayında transfer yapılmayacağını söylediniz, ayrılık, ayrılıklar olabilir mi?" şeklindeki soruya, "Her zaman daha az memnun olan ve sakat futbolcular da geri döndüğünde, "Farklı bir şey yapmak istiyorum." diyen oyuncular olabilir." yanıtını verdi.
SACHA BOEY
Bayern Münih'te adı son dönemde ayrılıkla anılan oyunculardan biri de Sacha Boey.
İLGİLENEN TAKIMLAR
Crystal Palace ile adı geçen Sacha Boey için son olarak Newcastle United da devreye girmişti.
Sky Sports, geçtiğimiz ay Galatasaray'ın da eski oyuncusu Boey'un durumunu yakından takip ettiğini duyurmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Sacha Boey, 1 asist yaptı.
