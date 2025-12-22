Sacha Boey için ayrılık ihtimali!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, transfer ve ayrılık için gelen soruya cevap verdi.Eberl, geçtiğimiz haftalarda, yaptığı açıklamada,demişti. [9 Aralık]Bu sözlerinin ardından,şeklindeki soruya, "yanıtını verdi.Bayern Münih'te adı son dönemde ayrılıkla anılan oyunculardan biri de Sacha Boey.Crystal Palace ile adı geçen Sacha Boey için son olarak Newcastle United da devreye girmişti.Sky Sports, geçtiğimiz ay Galatasaray'ın da eski oyuncusu Boey'un durumunu yakından takip ettiğini duyurmuştu.Bayern Münih'te bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Sacha Boey, 1 asist yaptı.