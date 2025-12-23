22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Kocaelisporlu Show'un golü, Angola'ya yetmedi

2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Güney Afrika, Angola'yı 2-1 mağlup etti. Angola'nın golünü Kocaelisporlu Show attı, asisti ise Bodrumsporlu Fredy yaptı.

calendar 22 Aralık 2025 22:12 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 01:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Güney Afrika ile Angola karşı karşıya geldi.

B Grubu'nda oynanan maçta Güney Afrika, Angola'yı 2-1 yendi.

Güney Afrika'nın gollerini 21. dakikada Oswin Reagan Appollis ve 79. dakikada Lyle Foster kaydetti.

Angola'nın golünü ise 35. dakikada Kocaelisporlu Show kaydederken asisti Bodrumsporlu Fredy yaptı.

Karşılaşma ardından Güney Afrika 3 puana yükselirken Angola ise 0 puanda kaldı.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
