Kocaelisporlu Show'un golü, Angola'ya yetmedi

2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Güney Afrika ile Angola karşı karşıya geldi.
B Grubu'nda oynanan maçta Güney Afrika, Angola'yı 2-1 yendi.
Güney Afrika'nın gollerini 21. dakikada Oswin Reagan Appollis ve 79. dakikada Lyle Foster kaydetti.
Angola'nın golünü ise 35. dakikada Kocaelisporlu Show kaydederken asisti Bodrumsporlu Fredy yaptı.
Karşılaşma ardından Güney Afrika 3 puana yükselirken Angola ise 0 puanda kaldı.
