Sekou Koita'dan Metin Diyadin için açıklama!

Gençlerbirliği'nde Sekou Koita, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından hem bireysel hem de takım performansından memnun olduğunu dile getiren Koita, "Hem kendi performansımdan hem de takımımızın performansından dolayı çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmek bizim için çok değerli ancak bunu ligin ikinci yarısında da sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör değişikliklerine de değinen Sekou Koita, takım olarak sahaya odaklanmalarının galibiyette belirleyici olduğunu vurgulayarak,dedi.