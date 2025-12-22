22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
1-0DA
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-148'

Sekou Koita'dan Metin Diyadin için açıklama!

Gençlerbirliği'nde Sekou Koita, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Sekou Koita'dan Metin Diyadin için açıklama!
Gençlerbirliği'nde Sekou Koita, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"SENEYİ BU ŞEKİLDE BİTİRMEK BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Karşılaşmanın ardından hem bireysel hem de takım performansından memnun olduğunu dile getiren Koita, "Hem kendi performansımdan hem de takımımızın performansından dolayı çok mutluyum. Seneyi bu şekilde bitirmek bizim için çok değerli ancak bunu ligin ikinci yarısında da sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



METİN DİYADİN İÇİN AÇIKLAMA 

Teknik direktör değişikliklerine de değinen Sekou Koita, takım olarak sahaya odaklanmalarının galibiyette belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Takımlarda zaman zaman teknik direktör değişiklikleri olabiliyor. Bizim yapmamız gereken ise sadece oyuna odaklanmak. Hocamız da bunu sağladı ve bu odaklanma bizi galibiyete taşıdı" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
