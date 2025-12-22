22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Zeljko Obradovic'in asistanı, Partizan'ın yeni koçunu açıkladı

Zeljko Obradović ile yolların ayrılmasının ardından Partizan'da yeni başantrenörün Joan Penarroya olması bekleniyor.

Partizan'da başantrenörlük koltuğu için yeni isim netleşmeye yakın. Uzun yıllar Zeljko Obradović'in yanında çalışan Josep Maria Izquierdo, katıldığı bir radyo programında istemeden de olsa kritik bir detayı paylaştı.

Izquierdo, Katalonya Radyosu'nda yaptığı açıklamada, "Bence pazartesi günü Penarroya'yı Partizan'ın yeni başantrenörü olarak tanıtacaklar." ifadelerini kullandı. Bu sözler, henüz resmi bir açıklama yapılmamışken İspanyol basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ancak Sport Club'ın aktardığı bilgilere göre, bu senaryonun gerçekleşmesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Kulübe yakın kaynaklar, Joan Penarroya'nın 24 Aralık Çarşamba günü, Krka ile Novi Mesto'da oynanacak karşılaşmanın ardından resmen açıklanmasının daha olası olduğunu belirtiyor.

Bu durumda Penarroya'nın, 26 Aralık Cuma günü Sırbistan'ın başkentinde Maccabi Tel Aviv karşısında oynanacak EuroLeague 18. hafta maçında ilk kez takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.


Öte yandan Penarroya'nın menajerinin Belgrad'da olduğu ve 2026-27 sezonu sonuna kadar geçerli bir sözleşme için son detayların görüşüldüğü öğrenildi. İddialara göre İspanyol koçun bu süreçte toplam 1.2 milyon euro (500 bin + 700 bin) kazanacağı belirtiliyor.

EuroLeague'de şu ana kadar 6 galibiyet, 11 mağlubiyet alan Partizan, 17. sırada yer alıyor ve sezonun kalan bölümüne yeni bir teknik yapılanmayla girmeye hazırlanıyor.

