Zeljko Obradovic'in asistanı, Partizan'ın yeni koçunu açıkladı

Partizan'da başantrenörlük koltuğu için yeni isim netleşmeye yakın. Uzun yıllar Zeljko Obradović'in yanında çalışan Josep Maria Izquierdo, katıldığı bir radyo programında istemeden de olsa kritik bir detayı paylaştı.Izquierdo, Katalonya Radyosu'nda yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı. Bu sözler, henüz resmi bir açıklama yapılmamışken İspanyol basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Ancak Sport Club'ın aktardığı bilgilere göre, bu senaryonun gerçekleşmesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Kulübe yakın kaynaklar, Joan Penarroya'nın 24 Aralık Çarşamba günü, Krka ile Novi Mesto'da oynanacak karşılaşmanın ardından resmen açıklanmasının daha olası olduğunu belirtiyor.Bu durumda Penarroya'nın, 26 Aralık Cuma günü Sırbistan'ın başkentinde Maccabi Tel Aviv karşısında oynanacak EuroLeague 18. hafta maçında ilk kez takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.Öte yandan Penarroya'nın menajerinin Belgrad'da olduğu ve 2026-27 sezonu sonuna kadar geçerli bir sözleşme için son detayların görüşüldüğü öğrenildi. İddialara göre İspanyol koçun bu süreçte toplam 1.2 milyon euro (500 bin + 700 bin) kazanacağı belirtiliyor.EuroLeague'de şu ana kadar 6 galibiyet, 11 mağlubiyet alan Partizan, 17. sırada yer alıyor ve sezonun kalan bölümüne yeni bir teknik yapılanmayla girmeye hazırlanıyor.