Wayne Rooney'den Gyökeres için mesaj

Wayne Rooney, Arsenal forması giyen Viktor Gyökeres ile ilgili konuştu.
Rooney, "Gyökeres, gördüğünüzden biraz daha fazlasını yapıyor. Everton maçında iki savunma oyuncusunun dikkatini dağıttı. Bu, 10 numara ve kanat oyuncuları için biraz daha fazla alan açar. Gyökeres, Arsenal için önemli bir oyuncu. Diğer oyunculara yardımcı oluyor, sadece kendisinden beklendiği kadar gol atamıyor." dedi.
Gyökeres'in buna rağmen daha iyi oynayabileceğini söyleyen Rooney, "Elbette daha iyi oynayabilir. Bu takımda daha fazla gol atmalı mı, evet atmalı. Ama Arsenal şampiyon olursa, Gyökeres'in bunda kesinlikle büyük bir rolü olacak." diye konuştu.
Arsenal forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 27 yaşındaki Gyökeres, 7 kez gol sevinci yaşadı.
