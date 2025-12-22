22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Wayne Rooney'den Gyökeres için mesaj

Wayne Rooney, Arsenal forması giyen Viktor Gyökeres'in göründen daha fazlasını yaptığını ancak daha fazla gol atması gerektiğini söyledi.

22 Aralık 2025 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Wayne Rooney, Arsenal forması giyen Viktor Gyökeres ile ilgili konuştu.

Rooney, "Gyökeres, gördüğünüzden biraz daha fazlasını yapıyor. Everton maçında iki savunma oyuncusunun dikkatini dağıttı. Bu, 10 numara ve kanat oyuncuları için biraz daha fazla alan açar. Gyökeres, Arsenal için önemli bir oyuncu. Diğer oyunculara yardımcı oluyor, sadece kendisinden beklendiği kadar gol atamıyor." dedi.

Gyökeres'in buna rağmen daha iyi oynayabileceğini söyleyen Rooney, "Elbette daha iyi oynayabilir. Bu takımda daha fazla gol atmalı mı, evet atmalı. Ama Arsenal şampiyon olursa, Gyökeres'in bunda kesinlikle büyük bir rolü olacak." diye konuştu.


Arsenal forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 27 yaşındaki Gyökeres, 7 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
