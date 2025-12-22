22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Hatayspor'dan hakem kararlarına tepki

Hatayspor yönetimi, Serikspor mücadelesindeki hakem kararlarına yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

calendar 22 Aralık 2025 13:25 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 13:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hatayspor'dan hakem kararlarına tepki
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Serikspor maçındaki hakem kararlarının sonuca doğrudan etki ettiğini belirterek yasal süreci başlattığını kamuoyuna duyurdu.

Hatayspor, Serikspor karşılaşmasının ardından resmi kanallarından yaptığı açıklamayla maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararların müsabakanın sonucuna doğrudan etki ettiğini ifade etti.

Bordo-beyazlı kulüp, yaşanan hak ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak spor kamuoyunun dikkatini karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararlara çekti.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Oynanan Atakaş Hatayspor – Serikspor karşılaşmasında maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararlar, takımımızın galibiyetine doğrudan etki etmiştir. Yaşanan bu hak ihlalleriyle ilgili olarak kulübümüz, tüm yasal haklarını kullanmak adına gerekli mercilere başvurularını yapmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
