Hatayspor'dan hakem kararlarına tepki

Bordo-beyazlı kulüp, yaşanan hak ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak spor kamuoyunun dikkatini karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararlara çekti.



Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Oynanan Atakaş Hatayspor – Serikspor karşılaşmasında maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararlar, takımımızın galibiyetine doğrudan etki etmiştir. Yaşanan bu hak ihlalleriyle ilgili olarak kulübümüz, tüm yasal haklarını kullanmak adına gerekli mercilere başvurularını yapmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



