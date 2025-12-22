22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Fenerbahçe'den Diogo Leite için Almanya çıkarması

Fenerbahçe, Union Berlin'in stoperi Diogo Leite'yi cüzi bonservisle kadroya katmak için maaşını iki katına çıkararak transferde avantaj sağlamayı hedefliyor.

22 Aralık 2025 08:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Diogo Leite için Almanya çıkarması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, stoper transferinde rotasını Almanya'ya çevirdi.
 
Hedefteki isim; Union Belin'in 26 yaşındaki Portekizli stoperi Diogo Leite... Sarı-lacivertli idareciler, hafta içinde Almanya'ya çıkarmak yapacak.
 
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasından dolayı 26 yaşındaki oyuncuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, ilk teklifini de sunacak ve pazarlıklar başlayacak.
 
2 KATI TEKLİF EDİLECEK
 
Alman ekibinden yıllık 1 milyon 890 bin euro brüt maaş alan oyuncuya kazandığının iki katını önerme kararı alan Fenerbahçe, bu şekilde transferde rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor.
 
Bu sezon Bundesliga'da ve DFB Pokal'da Union formasıyla toplamda 13 maça çıkan Portekizli stoper, 1170 dakika sahada kalırken, 1 asistlik katkı sağladı.
 
Leite'nin transferi durumunda ise Archie Brown kiralanacak. Jayden sol beke geçecek.
 
2022'DE GELDİ
 
Diogo Leite, 2022'de Porto'dan 500 bin euro bedelle Union'a kiralık olarak geldi.
 
Alman ekibi Portekizli oyuncunun performansından memnun kalınca 2023 yaz transfer döneminde bonservisini 7 milyon euro karşılığında aldı. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
