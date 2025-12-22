Fenerbahçe'den Diogo Leite için Almanya çıkarması

Fenerbahçe , stoper transferinde rotasını Almanya'ya çevirdi.

Hedefteki isim; Union Belin'in 26 yaşındaki Portekizli stoperi Diogo Leite... Sarı-lacivertli idareciler, hafta içinde Almanya'ya çıkarmak yapacak.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasından dolayı 26 yaşındaki oyuncuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, ilk teklifini de sunacak ve pazarlıklar başlayacak.

2 KATI TEKLİF EDİLECEK

Alman ekibinden yıllık 1 milyon 890 bin euro brüt maaş alan oyuncuya kazandığının iki katını önerme kararı alan Fenerbahçe, bu şekilde transferde rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor.

Bu sezon Bundesliga'da ve DFB Pokal'da Union formasıyla toplamda 13 maça çıkan Portekizli stoper, 1170 dakika sahada kalırken, 1 asistlik katkı sağladı.

Leite'nin transferi durumunda ise Archie Brown kiralanacak. Jayden sol beke geçecek.

2022'DE GELDİ

Diogo Leite, 2022'de Porto'dan 500 bin euro bedelle Union'a kiralık olarak geldi.

Alman ekibi Portekizli oyuncunun performansından memnun kalınca 2023 yaz transfer döneminde bonservisini 7 milyon euro karşılığında aldı.