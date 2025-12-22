Beşiktaş, bonservis pazarlığını bekliyor: Salih Özcan

Beşiktaş, orta saha transferinde ön plana çıkan Salih Özcan için bonservis sürecini yakından takip ediyor.
Borussia Dortmund, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklarken, Alman ekibi 1.5-2 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.
Ancak Salih Özcan'ın, kulübüyle görüşerek bedelsiz ayrılmak istediği ve bu şekilde Beşiktaş'la masaya oturacağı öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bonservis durumunu netleştirmesini bekleyerek transfer operasyonunu şekillendirecek.