22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Beşiktaş, bonservis pazarlığını bekliyor: Salih Özcan

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, kulübüyle bedelsiz ayrılma görüşmeleri yapacak.

Beşiktaş, orta saha transferinde ön plana çıkan Salih Özcan için bonservis sürecini yakından takip ediyor.
 
Borussia Dortmund, 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklarken, Alman ekibi 1.5-2 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.
 
Ancak Salih Özcan'ın, kulübüyle görüşerek bedelsiz ayrılmak istediği ve bu şekilde Beşiktaş'la masaya oturacağı öğrenildi.
 
Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bonservis durumunu netleştirmesini bekleyerek transfer operasyonunu şekillendirecek.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
