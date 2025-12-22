22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

EuroLeague'de 18. hafta heyecanı!

Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelirken Anadolu Efes ise LDLC ASVEL'e konuk olacak

22 Aralık 2025 11:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroLeague'de 18. hafta heyecanı!






Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 18. hafta maçları, 23 Aralık Salı ve 26 Aralık Cuma günü oynanacak.
 

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 23 Aralık Salı günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli takım, ligde oynadığı 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayarak haftaya 5. sırada girdi. Fenerbahçe, son maçında konuk olduğu İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 87-72 yendi.

Anadolu Efes ise 23 Aralık Salı günü Fransa ekibi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. LDLC Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Geride kalan 17 haftada 6 galibiyet ve 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 16. basamakta yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 mağlup oldu.


EuroLeague'de 18. haftanın programı (TSİ) şöyle:



23 Aralık Salı:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.30 Bayern Münih (Almanya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.00 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Anadolu Efes



26 Aralık Cuma:

20.00 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Papyd (İsrail)

21.30 Monaco (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
