EuroLeague'de 18. hafta heyecanı!

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 23 Aralık Salı günü İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli takım, ligde oynadığı 16 müsabakada 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayarak haftaya 5. sırada girdi. Fenerbahçe, son maçında konuk olduğu İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 87-72 yendi.Anadolu Efes ise 23 Aralık Salı günü Fransa ekibi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. LDLC Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Geride kalan 17 haftada 6 galibiyet ve 11 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 16. basamakta yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 mağlup oldu.19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)21.00 Zalgiris (Litvanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)21.30 Bayern Münih (Almanya)-Hapoel IBI (İsrail)22.00 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)20.00 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Papyd (İsrail)21.30 Monaco (Fransa)-Real Madrid (İspanya)22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)