22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Beşiktaş'ın zorlu hedefi: Luis Henrique

Ara transferde birçok bölgeye takviye planlayan Beşiktaş, Inter forması giyen Luis Henrique'yi gündemine alsa da Brezilyalı yıldızın artan forma şansı ve 20-25 milyon Euro'luk bonservis beklentisi transferi zorlaştırıyor.

calendar 22 Aralık 2025 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın zorlu hedefi: Luis Henrique
Beşiktaş, ara transfer döneminde önceliği sol bek, stoper, orta saha ve kaleye verecek.
 
Ayrıca hücuma kalite katabilecek futbolcu arayışı da sürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birisi de Inter forması giyen Luis Henrique.
 
Ancak Beşiktaş'ın bu hedefine ulaşması zor görünüyor. Çünkü yedek kalmaktan şikayetçi olan Brezilyalı, Dumfries'in sakatlanmasıyla peş peşe 11'de yer aldı.
 
15 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPABİLDİ
 
Bir diğer zorluk ise oyuncu için 20-25 milyon Euro bandında bonservis bedeli.
 
Siyah-beyazlıların Henrique ile ilgili durumu yakından takip ettiği öğrenildi.
 
Yönetim ve teknik ekibin izleyip beğendiği, alınabilmesi halinde takım için çok iyi olacağı düşünülen yıldız futbolcu, hem sağ hem sol kanatta görev yapabiliyor.
 
Bu sezon Inter formasıyla 15 kez sahaya çıkıp 8 defa ilk 11'de şans bulan Henrique, 690 dakika sahada kalırken 1 asist yapabildi.
 
SEMİH SİFTAH YAPTI
 
İtalya Serie A ekibi Cagliari forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, Serie A'nın 16. haftasında siftah yaptı.
 
Pisa ile 2-2 berabere kalınan maçta takımının ikinci golünü atan 20 yaşındaki forvet, 82 dakika görev yaptı ve ilk golünü kaydetti.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
