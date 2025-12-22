22 Aralık
Balıkesirspor evinde Bornova'ya takıldı

Son haftaların formda takımı Balıkesirspor, kendi sahasında Bornova'ya karşı beklemediği bir puan kaybı yaşadı.

calendar 22 Aralık 2025 14:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son ayların flaş takımı Balıkesirspor ilk yarıyı evinde hesapta olmayan puan kaybıyla bitirdi.

Bal-Kes ligde son 10 maçın 8'ini kazandıktan sonra son hafta evinde düşme hattındaki Bornova 1877 ile 1-1 berabere kaldı.

Bu maça kadar art arda 9 mağlubiyet alarak paraşütsüz düşüş yaşayan İzmir ekibi, Balıkesirspor'a çelme taktı.

Balıkesirspor bu beraberlikle devreyi 28 puanla Play-Off barajında dördüncü sırada tamamlarken, Bornova ise 8 puanla düşme potasından çıkamadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
