Balıkesirspor evinde Bornova'ya takıldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son ayların flaş takımı Balıkesirspor ilk yarıyı evinde hesapta olmayan puan kaybıyla bitirdi.



Bal-Kes ligde son 10 maçın 8'ini kazandıktan sonra son hafta evinde düşme hattındaki Bornova 1877 ile 1-1 berabere kaldı.



Bu maça kadar art arda 9 mağlubiyet alarak paraşütsüz düşüş yaşayan İzmir ekibi, Balıkesirspor'a çelme taktı.



Balıkesirspor bu beraberlikle devreyi 28 puanla Play-Off barajında dördüncü sırada tamamlarken, Bornova ise 8 puanla düşme potasından çıkamadı.