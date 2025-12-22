Okan Buruk iddialarına yalanlama!

Savcılık soruşturması kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.
CANLI YAYINDA GÜNDEME GELDİ
Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de katıldığı canlı yayında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını iddia etti. Yılman, "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeyi çağırılacak' ifadelerini kullanmıştı...
SAVCILIK KAYNAKLARI YALANLANDI
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.
Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün de iddialarla ilgili olarak açıklama yapabileceği öne sürüldü.
