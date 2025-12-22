22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
17:00
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
17:00
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Okan Buruk iddialarına yalanlama!

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.

calendar 22 Aralık 2025 13:25 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 13:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk iddialarına yalanlama!
Savcılık soruşturması kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşıma girdi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.

CANLI YAYINDA GÜNDEME GELDİ

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de katıldığı canlı yayında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını iddia etti. Yılman, "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeyi çağırılacak' ifadelerini kullanmıştı...


SAVCILIK KAYNAKLARI YALANLANDI

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün de iddialarla ilgili olarak açıklama yapabileceği öne sürüldü.

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
10 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
