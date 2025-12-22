22 Aralık
Veteran masa tenisçi Kasapoğlu, 50 yıllık deneyimini çocuklara aktarıyor

Hatay'da masa tenisi eğitmenliğini sürdüren Mehmet Kasapoğlu, eski öğrencisi olan antrenörlerle yan yana verdiği derslerde yeni yetenekleri keşfediyor

calendar 22 Aralık 2025 11:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Veteran masa tenisçi Kasapoğlu, 50 yıllık deneyimini çocuklara aktarıyor
Masa tenisi kariyerinde 50 yılı geride bırakan 75 yaşındaki Mehmet Kasapoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yetiştirdiği antrenörlerle omuz omuza verip çocukları sporla tanıştırmaya devam ediyor.

Antrenörlüğe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde başlayan Kasapoğlu, ilerleyen yaşına rağmen 50 yıl önce tanıştığı masa tenisinden kopmadı.

Kasapoğlu, kariyeri boyunca aralarında Özlem Davran'ın da olduğu çok sayıda antrenör ile sporcu yetiştirip kentte masa tenisinin yaygınlaşmasına katkı sundu.

İskenderun Belediyesi ve bir özel okulda masa tenisi antrenörlüğünü sürdüren Kasapoğlu, eğitim verdiği çocuklara tecrübesini aktarıyor.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün salonunda gerçekleştirilen kurslarda eski öğrencisi olan meslektaşları Davran ve Ahmet Açıkalın ile yan yana ders veren Kasapoğlu, yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlıyor.

 

"Masa tenisi 7'den 70'e yapılan bir spor"

Veteran masa tenisçi Mehmet Kasapoğlu, birçok öğrencisinin turnuvalarda madalya kazandığını ve antrenörlüğe adım attığını söyledi.

Masa tenisine gönül verdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Masa tenisi 7'den 70'e yapılan bir spor. İleriki yaşlarda da uygun ortam olduğunda bu sporu yapabiliyorsunuz." dedi.

Yetiştirdiği antrenörlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Eski öğrencilerimin yanımda antrenman yaptırması çok büyük onur. Evladımdan farkları yok. Aile gibiyiz hep beraber. Allah sağlık verdiği müddetçe, ayakta kaldığım sürece öğrencilerime destek çıkacağım ve her zaman yanlarında olacağım. Antrenör olarak yetiştirdiğim öğrencilerim de aynı ahlak ve terbiyeyle sporcularını eğitiyor."

 

"Mehmet hocam beni 8 yaşımdayken keşfetti"



Kasapoğlu'nun yetiştirdiği antrenörlerden 37 yaşındaki Özlem Davran, 15 yıldır İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev yaptığını anlattı.

Sevdiği işi yaptığını belirten Davran, "Mehmet hocam beni 8 yaşımdayken keşfetti. O günden beri masa tensini bırakamadım. Şu anda da elimizden geldiğince yetiştirdiğimiz sporcularımıza iyi imkanlar sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Ahmet Açıkalın da şunları kaydetti:

"Şu an salonda 3 antrenörüz. Hocalarımla çalışmak çok güzel bir duygu. Büyük gurur hissediyorum. Çok güzel sporcular yetiştirdik. Yetiştiğim yerde çok güzel sporcular yetiştirmek de benim için gurur verici."

