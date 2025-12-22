Beşiktaş, Haji Wright için masaya oturacak

Hücum hattına hem fiziksel güç hem de skor katkısı eklemek isteyen Beşiktaş , Premier Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Coventry City'nin yıldızı Haji Wright'a kanca attı.

Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de iz bırakan 27 yaşındaki santrfor, 64 maçta 31 gol ve 5 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.

Bu başarısının ardından 9 milyon Euro bedelle İngiltere'nin yolunu tutan Wright bu sezon Coventry City'de 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ, İNGİLTERE'YE GİDECEK

Beşiktaş yönetiminin, hem kiralama hem de satın alma opsiyonlan üzerinde durduğu, yakın zamanda İngiltere'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.