Beşiktaş, Haji Wright için masaya oturacak

Daha önce Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla fırtına gibi esen ABD'li forvet Haji Wright için Beşiktaş, Coventry City ile pazarlık masasına oturacak.

calendar 22 Aralık 2025 09:01
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Haji Wright için masaya oturacak
Hücum hattına hem fiziksel güç hem de skor katkısı eklemek isteyen Beşiktaş, Premier Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Coventry City'nin yıldızı Haji Wright'a kanca attı. 
 
Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de iz bırakan 27 yaşındaki santrfor, 64 maçta 31 gol ve 5 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.
 
Bu başarısının ardından 9 milyon Euro bedelle İngiltere'nin yolunu tutan Wright bu sezon Coventry City'de 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
 
BEŞİKTAŞ, İNGİLTERE'YE GİDECEK
 
Beşiktaş yönetiminin, hem kiralama hem de satın alma opsiyonlan üzerinde durduğu, yakın zamanda İngiltere'ye çıkarma yapacağı öğrenildi. 
