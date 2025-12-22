Beşiktaş, Haji Wright için masaya oturacak

Hücum hattına hem fiziksel güç hem de skor katkısı eklemek isteyen Beşiktaş, Premier Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Coventry City'nin yıldızı Haji Wright'a kanca attı.
Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de iz bırakan 27 yaşındaki santrfor, 64 maçta 31 gol ve 5 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.
Bu başarısının ardından 9 milyon Euro bedelle İngiltere'nin yolunu tutan Wright bu sezon Coventry City'de 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ, İNGİLTERE'YE GİDECEK
Beşiktaş yönetiminin, hem kiralama hem de satın alma opsiyonlan üzerinde durduğu, yakın zamanda İngiltere'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.