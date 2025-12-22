Taşdemir ile Orhonlu'ya IHF'de yeni görev

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir ile Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhonlu, Uluslararası Hentbol Federasyonunda (IHF) yeni göreve seçildi.
THF'den yapılan açıklamaya göre IHF'nin 40. seçimli olağan kongresi, 172 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.
Kongrede Şevket Altuğ Taşdemir, IHF Denetçi Yedek Üyeliği'ne, Barış Orhonlu ise IHF Tahkim Mahkemesi Üyeliği'ne seçildi.
THF, Taşdemir ve Orhonlu'yu tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.
